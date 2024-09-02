Российский политолог: Пашинян стремится сохранить иллюзию конфликта, чтобы получать больше военной помощи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян блокирует возможность подписания мирного договора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян блокирует возможность подписания мирного договора.

Как передает Report, об этом журналистам сказал российский политолог Сергей Марков.

Он указал на необходимость изменения конституции Армении, чтобы исключить любые территориальные претензии к Азербайджану, однако даже этот процесс, по мнению политолога, искусственно затягивается.

"Пашинян решил сейчас не вносить изменения в конституцию, а перенести это аж на 2027 год, что конечно же является саботажем", - сказал политолог.

Марков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян также стремится сохранить иллюзию конфликта в регионе, чтобы получать больше военной помощи. "Это нужно в том числе для того, чтобы подтягивать сюда, в регион Южного Кавказа, военные миссии, чтобы ему [Пашиняну] давали больше оружия, и создавались базы западных стран, прежде всего Франции и США", - сказал он.

По его мнению, Ереван пытается дестабилизировать регион Южного Кавказа. "Это вынуждает все страны региона: и Азербайджан, и Россию, и Турцию, и Иран и даже, возможно, Грузию, объединиться с тем, чтобы блокировать абсолютно деструктивную роль Армении", - добавил политолог.

Марков также подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ продолжает поддерживать сепаратизм в Азербайджане: "Это политический труп. Конечно, Минская группа должна быть упразднена", - заключил он.