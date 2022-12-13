Российские миротворцы в очередной раз привлекли к месту проведения акции протеста дополнительную живую силу

Российские миротворцы в очередной раз привлекли к месту проведения акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе дополнительную живую силу.

Российские миротворцы в очередной раз привлекли к месту проведения акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе дополнительную живую силу.

Сотрудник Report, освещающий акцию, сообщает, что, несмотря на холодную погоду, участники акции находятся на территории.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.