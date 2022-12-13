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Российские миротворцы устанавливают палатки на дороге Шуша-Ханкенди, где проходит акция НПО - ВИДЕО

Российские миротворцы устанавливают палатки на дороге Шуша-Ханкенди, где проходит акция НПО - ВИДЕО Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Карабахского экономического района Азербайджана, начали устанавливать палатки на дороге Шуша-Ханкенди - в районе, где азербайджанские активисты и представители НПО проводят акцию протеста.
Внутренняя политика
13 декабря 2022 г. 16:32
Российские миротворцы устанавливают палатки на дороге Шуша-Ханкенди, где проходит акция НПО - ВИДЕО

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Карабахского экономического района Азербайджана, начали устанавливать палатки на дороге Шуша-Ханкенди - в районе, где азербайджанские активисты и представители НПО проводят акцию протеста.

Как передает сотрудник Report, палатки были доставлены на территорию на грузовиках.

Наряду с этим российские миротворцы устанавливают здесь модульные жилые блоки.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоRussian peacekeepers set up tents on area of protest - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya sülhməramlıları aksiya keçirilən ərazidə çadırlar qurur - VİDEO

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