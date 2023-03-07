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Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны В Азербайджане к началу 2023 года женщины составили 50,2 % от общего числа населения страны.
Внутренняя политика
7 марта 2023 г. 12:32
Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны

В Азербайджане к началу 2023 года женщины составили 50,2 % от общего числа населения страны.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по статистике.

Было отмечено, что из 122,8 тыс. новорожденных в 2022 году 47,1 % приходится на девочек.

На долю женщин приходится 81,9 % учителей в общеобразовательных учреждениях страны, 81,3 % в средних специальных учебных заведениях, 57,4 % в высших учебных заведениях и две трети врачей.

Особая роль принадлежит женщинам в развитии науки. 59,2 % научных работников - женщины.

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, их удельный вес в общей численности занятого населения по предварительным данным составляет 48,3 %. Удельный вес женщин среди государственных служащих составляет 28 %, среди частных предпринимателей - 22 %.

Растет и число женщин-депутатов в Милли Меджлисе страны. Если в 1990 году женщины составляли 4,3 % от общего числа депутатов, а в 2000 году - 10,7 %, то сегодня доля женщин-депутатов в стране достигла 18,6 %.

Если в 2008 году доля женщин в общем числе обладателей водительских прав составляла 4,6 %, то в 2022 году она увеличилась до 11,8 %.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qadınların sayı açıqlanıb

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