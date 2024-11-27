Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года

17:51

Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, окружные избирательные комиссии протоколы об итогах голосования должны быть представлены в ЦИК не позднее, чем через два дня после дня голосования.

Проверка и утверждение итогов выборов будут завершены не позднее 20 дней со дня голосования - до 18 февраля.

Согласно плану, итоги выборов должны быть объявлены не позднее 25 дней со дня выборов - то есть до 23 февраля.

Отметим, что ЦИК Азербайджана сегодня назначил очередные муниципальные выборы на 29 января 2025 года.