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Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года

Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года 17:51
Внутренняя политика
27 ноября 2024 г. 18:08
Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года

Результаты муниципальных выборов будут объявлены до 23 февраля 2025 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, окружные избирательные комиссии протоколы об итогах голосования должны быть представлены в ЦИК не позднее, чем через два дня после дня голосования.

Проверка и утверждение итогов выборов будут завершены не позднее 20 дней со дня голосования - до 18 февраля.

Согласно плану, итоги выборов должны быть объявлены не позднее 25 дней со дня выборов - то есть до 23 февраля.

Отметим, что ЦИК Азербайджана сегодня назначил очередные муниципальные выборы на 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkilərinin yekunları 2025-ci il fevralın 23-dək elan ediləcək

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