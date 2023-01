Резидент-координатор ООН сделала публикацию в связи с трагедией 20 Января

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева сделала публикацию в связи с трагедией 20 Января.

Как передает Report, об этом в Twitter сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Сегодня 33-я годовщина трагических событий 20 января 1990 в Баку. Вместе с народом и правительством Азербайджана, я чту память погибших в борьбе за независимость. Да упокоит Господь души погибших", - сказал он.