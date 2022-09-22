Гасанов: Ни одна организация не отреагировала на совершенный Арменией культурный геноцид

"Ни одна международная организация не отреагировала на культурный геноцид, совершенный Арменией против Азербайджана. Разумеется, это негативно сказывается на стабильности и мирном сосуществовании в регионе".

"Ни одна международная организация не отреагировала на культурный геноцид, совершенный Арменией в отношении Азербайджана. Разумеется, это негативно сказывается на стабильности и мирном сосуществовании в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов на мероприятии, посвященном 30-летию Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

Выступая с докладом на мероприятии в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Р. Гасанов подчеркнул, что, в то время как мультикультурализм является одним из важных направлений государственной политики в Азербайджане, последние 30 лет Армения целенаправленно совершала акты вандализма в отношении культурного наследия нашей страны, на освобожденных от оккупации территориях были уничтожены исторические и религиозные объекты, полностью разрушены и уничтожены памятники и храмы.