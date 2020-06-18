Рестораны закрываются, бульвары и парки будут открыты

Обнародован список ограничений в рамках жесткого карантинного режима.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел, представитель Оперативного штаба при Кабинете министров Лейла Абдуллаева.

Ограничения следующие:

Будет применена система SMS-оповещения и выхода из дома при наличии специального разрешения,

будут введены ограничения для работников государственных и частных организаций, то есть сотрудники будут разделены на группы и начнут работать в разное время (разделение персонала на 3 группы),

деятельность торговых центров приостановят,

обслуживание на местах в объектах общепита будет приостановлено,

в парикмахерских, салонах красоты будут приостановлены косметические услуги, в том числе услуги в этой области в доме клиентов или других помещениях,

приостановят деятельность музеев и выставочных залов,

спортивных игр на открытом воздухе не будет,

бульвары и парки будут открыты.

Жесткий карантинный режим охватит период с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля.

Жесткий карантин введут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Гяндже, Евлахе, Джалилабаде, Лянкяране и Масаллы. На этих территориях выходить из дома можно будет по SMS-разрешению.