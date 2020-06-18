Рестораны закрываются, бульвары и парки будут открыты

Обнародован список ограничений в рамках жесткого карантинного режима.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел, представитель Оперативного штаба при Кабинете министров Лейла Абдуллаева.
Ограничения следующие:
Будет применена система SMS-оповещения и выхода из дома при наличии специального разрешения,
будут введены ограничения для работников государственных и частных организаций, то есть сотрудники будут разделены на группы и начнут работать в разное время (разделение персонала на 3 группы),
деятельность торговых центров приостановят,
обслуживание на местах в объектах общепита будет приостановлено,
в парикмахерских, салонах красоты будут приостановлены косметические услуги, в том числе услуги в этой области в доме клиентов или других помещениях,
приостановят деятельность музеев и выставочных залов,
спортивных игр на открытом воздухе не будет,
бульвары и парки будут открыты.
Жесткий карантинный режим охватит период с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля.
Жесткий карантин введут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Гяндже, Евлахе, Джалилабаде, Лянкяране и Масаллы. На этих территориях выходить из дома можно будет по SMS-разрешению.