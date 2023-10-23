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Респонденты высоко оценили поездку президента в Ханкенди

Респонденты высоко оценили поездку президента в Ханкенди В Азербайджане 97,8% респондентов наблюдали за поездкой президента Ильхама Алиева в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.
Внутренняя политика
23 октября 2023 г. 15:38
Респонденты высоко оценили поездку президента в Ханкенди

В Азербайджане 97,8% респондентов наблюдали за поездкой президента Ильхама Алиева в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Респонденты отметили, что поездка президента Ильхама Алиева 15 октября в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере и водружение там Государственного флага имеют исключительное значение с точки зрения восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Опрос был проведен в период с 18 по 20 октября 2023 года по телефону, в нем приняли участие 1 212 респондентов старше 18 лет. Опрос охватил 12 экономических районов.

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Версия на английском языке Survey participants highly appreciate Ilham Aliyev’s trip to Khankandi
Версия на азербайджанском языке Respondentlər Prezidentin Xankəndiyə səfərini yüksək qiymətləndirib - SORĞU

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