Решения, принимаемые частным исполнителем, приравниваются к решениям госисполнителя

Решения, принимаемые частным исполнителем в рамках исполнительного производства, по своей юридической силе будут приравниваться к решениям, принимаемым государственным исполнителем.

Решения, принимаемые частным исполнителем в рамках исполнительного производства, по своей юридической силе будут приравниваться к решениям, принимаемым государственным исполнителем.

Как сообщает Report, это отражено в проекте нового закона "О частных исполнителях", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

В проекте отмечается, что законные требования частного исполнителя обязательны к исполнению для всех государственных и муниципальных органов, юридических лиц, их должностных лиц и физических лиц на территории Азербайджанской Республики.

Информация, документы и их копии, требуемые частному исполнителю в связи с исполнением исполнительных документов, должны предоставляться полностью и своевременно государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, должностными лицами и физическими лицами.