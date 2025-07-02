О нас

Решения, принимаемые частным исполнителем, приравниваются к решениям госисполнителя

Решения, принимаемые частным исполнителем, приравниваются к решениям госисполнителя Решения, принимаемые частным исполнителем в рамках исполнительного производства, по своей юридической силе будут приравниваться к решениям, принимаемым государственным исполнителем.
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 19:18
Решения, принимаемые частным исполнителем, приравниваются к решениям госисполнителя

Решения, принимаемые частным исполнителем в рамках исполнительного производства, по своей юридической силе будут приравниваться к решениям, принимаемым государственным исполнителем.

Как сообщает Report, это отражено в проекте нового закона "О частных исполнителях", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

В проекте отмечается, что законные требования частного исполнителя обязательны к исполнению для всех государственных и муниципальных органов, юридических лиц, их должностных лиц и физических лиц на территории Азербайджанской Республики.

Информация, документы и их копии, требуемые частному исполнителю в связи с исполнением исполнительных документов, должны предоставляться полностью и своевременно государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, должностными лицами и физическими лицами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xüsusi icra məmurunun qəbul etdiyi qərarlar dövlət icra məmurunun qəbul etdiyi qərarlara bərabər olacaq

Другие новости из категории

Частный исполнительный чиновник должен будет застраховать свою ответственность перед началом деятельности
Частный исполнительный чиновник должен будет застраховать свою ответственность перед началом деятельности
2 июля 2025 г. 19:44
В Азербайджане будет создана Палата частных исполнительных чиновников
В Азербайджане будет создана Палата частных исполнительных чиновников
2 июля 2025 г. 19:35
В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам
В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам
2 июля 2025 г. 19:10
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан уже около года являются официальными союзниками
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан уже около года являются официальными союзниками
2 июля 2025 г. 17:48
Останки еще трех шехидов I Карабахской войны будут перезахоронены
Останки еще трех шехидов I Карабахской войны будут перезахоронены
2 июля 2025 г. 17:39
В Баку прошло 2-ое заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Узбекистан - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ Баку прошло 2-ое заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Узбекистан - ОБНОВЛЕНО
2 июля 2025 г. 16:29
В Баку создана специальная комиссия по аварийным жилым домам
В Баку создана специальная комиссия по аварийным жилым домам
2 июля 2025 г. 16:24
Haber Global подготовил сюжет о Женском форуме ОЭС в Лачыне
Haber Global подготовил сюжет о Женском форуме ОЭС в Лачыне
2 июля 2025 г. 14:59
Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева
Руководство МВД посетило могилу Гейдара Алиева
2 июля 2025 г. 13:09
Азербайджан направил запрос в компетентные органы России в связи с инцидентом в Екатеринбурге
Азербайджан направил запрос в компетентные органы России в связи с инцидентом в Екатеринбурге
2 июля 2025 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi