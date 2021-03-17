Решение премьер-министра Азербайджана о Дне памяти

В постановление Кабинета министров “Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики” внесены изменения.

В постановление Кабинета министров “Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики” внесены изменения.

Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, в части расходов, предусмотренных в связи с проведением определенных мероприятий в единой бюджетной классификации, в перечень мероприятий добавлен День памяти в Азербайджанской Республике.

Отмечается, что в Трудовой кодекс добавлена новая статья 106-1 “День памяти в Азербайджанской Республике”.

В связи с этим возникла необходимость внести День памяти в перечень мероприятий в части расходов, предусмотренных в связи с проведением определенных мероприятий в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 октября 2018 года №440 об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению президента, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться День памяти шехидов Отечественной войны.