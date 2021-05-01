Решение об организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане

Кабинет министров внес изменения во ”Временные правила организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Кабинет министров внес изменения во ”Временные правила организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в целях снижения риска заражения пассажиров, находящихся на борту воздушного судна, информируют о профилактических санитарно-гигиенических мероприятиях (гигиена рук, физическая дистанция (далее – дистанция), гигиена дыхания и другие профилактические мероприятия), а поверхности общего пользования на борту воздушного судна будут регулярно очищаться и дезинфицироваться.

Пассажиры из Азербайджана, прошедшие ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до вылета и имеющие отрицательный результат, допускаются к полету при предъявлении справки об этом. Расходы на тест оплачивают сами пассажиры. Эти тесты для граждан Азербайджанской Республики на внутренних рейсах проводятся на бесплатной основе.