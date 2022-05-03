Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы

2 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы №304, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

2 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы №304, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

Сотрудники Report также посетили данную школу и ознакомились с созданными условиями.

Школа рассчитана на 960 ученических мест.

В новом учебном заведении созданы классные комнаты, кабинеты труда, военной подготовки и компьютерный зал, лаборатории, библиотеки, столовая и спортзал. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и инвентарем, наглядными пособиями.

По словам местных жителей, рост численности населения поселка Кюрдаханы привел к необходимости строительства новой школы.

Преподавательница истории Мунаввар Алескерова отметила, что в полной средней школе №113 наблюдалась плотность учащихся: "Это влияло на качество образования. Родители были вынуждены отправлять своих детей учиться в более отдаленные места. Открытие полной средней школа №304 предотвратит плотность учеников и сыграет роль в повышении качества образования".

Житель поселка Кюрдаханы Бахруз Назаров выразил удовлетворение строительством в поселке новой школы и условиями, созданными в ней: "Я видел кадры открытия школы с участием президента. Школа оснащена всем необходимым оборудованием для практического овладения учащимися знаниями. Учителя будут преподавать, а учащиеся обучаться с большим энтузиазмом. Поздравляю жителей нашего поселка, благодарю инициаторов".

Отметим, что одним из успешно реализуемых проектов Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, является программа “Обновляющемуся Азербайджану – новую школу”. Школа №304 также построена в рамках этой программы фонда.