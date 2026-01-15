Репортаж Baku TV: Село Ашагы Оратаг Агдеринского района возрождается

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 22:26
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым гостем семьи, вернувшейся в село Ашагы Оратаг Агдеринского района.

    Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже Baku TV о семье Рустамовых.

    "Не каждому человеку выпадает честь принимать главу государства в своем доме, это большая гордость", - сказала Нилуфер Рустамова.

    Она отметила, что ей было четыре года, когда она покинула родное село Ашагы Оратаг. Сегодня же она вернулась на родную землю вместе со своей семьей и детьми.

    Подробнее в репортаже Baku TV:

