Репортаж Baku TV: Село Ашагы Оратаг Агдеринского района возрождается
Внутренняя политика
- 15 января, 2026
- 22:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым гостем семьи, вернувшейся в село Ашагы Оратаг Агдеринского района.
Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже Baku TV о семье Рустамовых.
"Не каждому человеку выпадает честь принимать главу государства в своем доме, это большая гордость", - сказала Нилуфер Рустамова.
Она отметила, что ей было четыре года, когда она покинула родное село Ашагы Оратаг. Сегодня же она вернулась на родную землю вместе со своей семьей и детьми.
Подробнее в репортаже Baku TV:
