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Репатриированным гражданам Азербайджана оказана материальная помощь 

Репатриированным гражданам Азербайджана оказана материальная помощь  В первой половине этого года представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане оказало денежную и иную интеграционную помощь 274 гражданам Азербайджана, добровольно вернувшимся на Родину.
Внутренняя политика
24 августа 2022 г. 14:51
Репатриированным гражданам Азербайджана оказана материальная помощь 

В первой половине этого года представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане оказало денежную и иную интеграционную помощь 274 гражданам Азербайджана, добровольно вернувшимся на Родину.

Как сообщили Report в представительстве, за первые 6 месяцев этого года при поддержке Международной организации по миграции в страну добровольно вернулись 406 человек.

274 гражданам была оказана денежная помощь, из них 194 лицам, помимо денежной помощи, была оказана дополнительная нефинансовая помощь. 39 гражданам предоставлено временное жилье, 137 лицам - бытовое оборудование и мебель для обеспечения основных потребностей, 17 лицам оказана помощь в организации малого бизнеса, троим - медицинская помощь, одному - в покрытии расходов на образование.

153 возвращенца прибыли из Молдовы, 152 - из Германии, 58 - из Королевства Нидерландов, 15 - из Польши, 7 - из Латвии и 7 - из Австрии.

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Версия на английском языке ФотоIOM Azerbaijan provides assistance to 274 Azerbaijani citizens voluntarily returning to their homeland
Версия на азербайджанском языке ФотоKönüllü Vətənə qayıdan 274 Azərbaycan vətəndaşına yardım göstərilib

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