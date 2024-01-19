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Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь

Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.
Внутренняя политика
19 января 2024 г. 14:48
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях поддержки деятельности религиозных конфессий, а также дальнейшего развития мультикультурных ценностей и сохранения высокой толерантной среды в стране постановляю:

1.Для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Управлению мусульман Кавказа 2,0 (два) миллиона манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви – 350,0 (триста пятьдесят) тысячи манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350,0 (триста пятьдесят) тысячи манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 350,0 (триста пятьдесят) тысячи манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике – 350,0 (триста пятьдесят) тысячи манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики – 350,0 (триста пятьдесят) тысячи манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 350,0 (триста пятьдесят) тысячи манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения".

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