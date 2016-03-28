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    ​Ректор Лянкяранского государственного университета освобожден от занимаемой должности

    Президент Ильхам Алиев подписал два распоряжения, связанных с Асафом Искендеровым

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Асафа Искендерова от должности ректора Лянкяранского государственного университета.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Асаф Дашдемир оглу Искендеров освобожден от должности ректора Лянкяранского государственного университета.

    Другим распоряжением президента, за многолетнюю плодотворную деятельность в области образования Асаф Дашдемир оглу Искендеров награжден орденом "Шохрат". 

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