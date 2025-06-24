Ректор: Архитектурное наследие Западного Азербайджана систематически разрушалось

Архитектурное наследие Западного Азербайджана систематически разрушалось

С начала XIX века большинство памятников, принадлежащих тюрко-мусульманам, азербайджанцам, на территории Западного Азербайджана – бывшего Иреванского ханства, были варварски разрушены и систематически уничтожены армянами, массово переселенными на эту территорию.

Как сообщает Report, об этом заявила ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета (АзАСУ), доктор архитектурных наук, профессор Гюльчохра Мамедова в своем выступлении на международной научной конференции на тему "Современные проблемы строительства".

Она отметила, что с созданием Армянской Демократической Республики в 1918 году и объявлением Иревана столицей нового государства в армянской архитектуре начался новый этап, выражающий политическую идеологию:

"В работах таких известных французских, английских и русских путешественников, как Жан Тавернье, Жан Шарден, Генри Линч и Иван Шопен, содержится достаточно подробная информация о многочисленных материально-культурных и архитектурных памятниках, существовавших на территории Иреванского ханства. Эти источники показывают, что до начала XIX века эти земли принадлежали тюрко-мусульманам, азербайджанцам и отражали их богатое культурное наследие".

Ректор подчеркнула, что генеральный план города Иревана, разработанный армянским архитектором Александром Таманяном, был явным носителем этой идеи. Основная композиционная ось города была направлена на гору Агры, став символом концепции армянской государственности – "независимость, возвращение исторических территорий, восстановление утраченных традиций".

По мнению профессора Гюльчохры Мамедовой, подобный подход был также формой идеологической и культурной борьбы, и сегодня исследование этих аспектов является одной из важных задач для историков и ученых-архитекторов.