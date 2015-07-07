Рейтинг президента Азербайджана приблизился к 90 процентам - опрос

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Население Азербайджана выражает высокое доверие Президенту страны Ильхаму Алиеву. Об этом свидетельствуют итоги общенационального опроса общественного мнения, проведенного Центром мониторинга «Ряй» в начале июля, сообщили Report в Центре.

Судя по результатам зондажа, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 89,7 процента респондентов, собирающихся голосовать, отдали бы свои голоса за действующего главу государства Ильхама Алиева.

На вопрос «Отвечает ли Ильхам Алиев интересам таких как вы людей?» 86 процента опрошенных ответили «да, отвечает» (полностью или частично) и лишь 3 процента указали, что «не отвечает», еще столько же выбрали вариант «скорее не отвечает». Оставшиеся 8 процента затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос показал, что 73 процента населения страны не видят альтернативы Ильхаму Алиеву на посту президента Азербайджана.

Выяснилось также, что если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, большинство респондентов (61 процент) однозначно приняли бы участие в голосовании, еще 22 процента - «скорее приняли бы». Всего 9 процента отметили, что не пошли бы на голосование, а 8 процента затруднились ответить на вопрос.

Данный отчет подготовлен на основании результатов опроса общественного мнения типа «омнибус», проведенного 1-3 июля 2015 года. Методом интервью лицом к лицу было опрошено 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Относительная погрешность – 2,7 процента.

Опрос, пропорционально отразивший социальную стратификацию и половозрастную структуру населения, был основан на случайной выборке и охватил 36 населенных пунктов 10 социально-экономических зон Азербайджана.