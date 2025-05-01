Рей Керимоглу: Совершившие вандализм в Ходжалы должны понести заслуженное наказание

Совершившие акт вандализма в Ходжалы должны предстать перед судом и понести заслуженное наказание.

Совершившие акт вандализма в Ходжалы должны предстать перед судом и понести заслуженное наказание.

Как сообщает Report, об этом председатель Общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин" Рей Керимоглу заявил журналистам на месте обнаружения массового захоронения с останками не менее 7 гражданских лиц в Ходжалы.

По его словам, найденные останки принадлежат мирным жителям и имеют следы жестоких пыток.

"Это не укладывается в рамки человечности. В захоронении найдены останки как минимум семи человек. Убитые были захоронены неподобающим образом. Кроме того, на останках гражданских лиц были обнаружены следы жестоких пыток", - сказал он, отметив, что совершенное армянами является военным преступлением.

Напомним, что в апреле на освобожденных территориях были найдены два массовых захоронения, одно из которых с останками не менее 7 человек - на дороге Аскеран-Ходжалы.