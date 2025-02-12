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Региональный центр DOST в Нахчыване откроется в первом полугодии 2025 года

Региональный центр DOST в Нахчыване откроется в первом полугодии 2025 года 15:00
Внутренняя политика
12 февраля 2025 г. 15:09
Региональный центр DOST в Нахчыване откроется в первом полугодии 2025 года

Открытие Нахчыванского регионального центра DOST планируется в первом полугодии 2025 года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР, временно исполняющий обязанности министра Фарид Багирзаде на пресс-конференции в среду.

По его словам, открытие в Нахчыване регионального центра DOST направлено на обеспечение доступа населения к государственным услугам в сфере труда, занятости и социальной защиты по принципу "единого окна" с применением современных и электронных услуг.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinin bu ilin ilk yarısında açılışı nəzərdə tutulub

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