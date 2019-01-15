Реформы усилят оперативность системы управления Азербайджана - МНЕНИЯ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Проведение серьезных реформ усилит оперативность системы управления Азербайджана, обеспечит ее соответствие современным вызовам".

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса, председатель партии "Ана Ветен" Фазаил Агамалы.

Он отметил, что на прошлой неделе на заседании Кабинета министров президент Ильхам Алиев анонсировал проведение серьезных реформ в системе управления: "Спустя несколько дней мы стали свидетелями подписания главой государства указов, отражающих конкретные меры по претворению в жизнь озвученных заявлений. Уверен, это будет иметь системный характер. Уже упразднены несколько структур, которые, вроде бы и существовали, но не осуществляли надлежащей деятельности. Произошло слияние структур некоторых локально действующих организаций".

Депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу считает, что структурные реформы, призванные усовершенствовать государственное управление в Азербайджане, по сути, являются продолжением правовых и институциальных реформ, проводимых с 2015 года.

Он отметил, что Азербайджан является динамичной и всесторонне развитой страной, управление которой диктует необходимость наличия более оперативной структуры: "Поэтому дублирующие друг друга или неэффективно работающие структурные единицы упраздняются, объединяются, либо же заменяются на более оперативные механизмы. Структурные реформы, проводимые согласно указу президента Ильхама Алиева, обеспечат регулирование этой области".

По мнению главного редактора, проводимые реформы повысят эффективность и оптимизируют управление: "Структурные единицы, искусственно отягащающие управленческий аппарат, и средства, выделяемые на них, будучи направленными в другие актуальные сектора, позволят достичь более эффективных результатов".