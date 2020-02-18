Представитель АП: Реформы преследуют цель устранить негативные явления

"Масштаб проводимых в Азербайджане реформ исключительно широкий и разносторонний".

Как сообщает Report, это отражено в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова на тему "Глубокие реформы президента Азербайджана создают большое доверие к решению вопросов, затронутых в обращениях граждан".

В статье отмечается, что эти реформы даже называют революционными и не подлежит сомнению, что они сыграют большую роль во всех сферах жизни страны, в частности в перестраивании работы структур управления: "Эти особо поддерживаемые народом реформы преследуют цель поднять развитие страны на новый уровень, устранить негативные явления, препятствующие развитию общества, беспокоящие всех граждан и наносящие вред имиджу страны".