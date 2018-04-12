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    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

    Президент Турецкой Республики позвонил Президенту Азербайджана

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, президент Турции поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

    Глава нашего государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

    Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут развиваться во всех областях.

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