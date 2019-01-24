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    REAl заявил, что не примкнет к митингу оппозиции 26 января

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ REAL – партия "Республиканская альтернатива" не примет участия в очередном митинге оппозиции.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении партии.

    Сообщается, что на проведенном 19 января митинге выступление председателя партии Ильгара Мамедова в достаточной мере донесло до общества отношение партии.

    Отмечается, что на данном этапе нет необходимости участвовать в очередном митинге и повторении позиции: "Несмотря на это, для усиления социальной активности мы будет использовать различные средства".

    Напомним, что Национальный совет и представители некоторых партий обратились в Исполнительную власть города Баку для проведения 26 января митинга. ИВ города Баку пока не дало ответа. 

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