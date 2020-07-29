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Разыскиваемый за терроризм “Мухтар” экстрадирован из России в Азербайджан

Разыскиваемый за терроризм “Мухтар” экстрадирован из России в Азербайджан Служба госбезопасности Азербайджана продолжает комплекс мер по своевременному выявлению и предотвращению угроз, направленных на интересы национальной безопасности Азербайджана, террористической и иной деструктивной деятельности, а также борьбе с междунаро
Внутренняя политика
29 июля 2020 г. 17:39
Разыскиваемый за терроризм “Мухтар” экстрадирован из России в Азербайджан

Служба госбезопасности Азербайджана продолжает комплекс мер по своевременному выявлению и предотвращению угроз, направленных на интересы национальной безопасности Азербайджана, террористической и иной деструктивной деятельности, а также борьбе с международным терроризмом.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики на основании материалов, собранных в связи с проведением под контролем органов иностранных спецслужб военных учений за пределами Азербайджана с участием граждан Азербайджанской Республики путем прививания им радикально-экстремистских религиозных идей, привлечения их под различными именами к военным операциям в зонах конфликтов на территории других государств.

Как передает Report, информацию об этом распространила СГБ.

В результате расследования появились обоснованные подозрения, что гражданин Азербайджана Шукюров Мехди Афлатун оглу участвовал вне пределов страны под прозвищем "Мухтар" в незаконных вооруженных формированиях, созданных для нарушения общественной безопасности и совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Мехди Шукюров был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.3,214-3.1 (проведение учений с целью терроризма вне пределов АР) и 12.1,279.1 (участие в не предусмотренных законодательством АР вооруженных формированиях или группах) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

Было установлено место укрытия Мехди Шукюрова после перехода на территорию Российской Федерации, в рамках взаимной юридической процедуры по международными розыску он был задержан и экстрадирован 28 июля в Азербайджан.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTerrorçuluğa görə axtarışa verilən “Muxtar” ləqəbli şəxs Rusiyadan Azərbaycana ekstradisiya olunub

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