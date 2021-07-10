Разрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Возмещен ущерб мирным жителям товузского села Агдам, нанесенный 12-17 июля 2020-го года во время боев на участке Товузского района азербайджано-армянской госграницы, когда вооруженные силы Армении пытались атаковать азербайджанские позиции в этом направле

Возмещен ущерб мирным жителям товузского села Агдам, нанесенный 12-17 июля 2020-го года во время боев на участке Товузского района азербайджано-армянской госграницы, когда вооруженные силы Армении пытались атаковать азербайджанские позиции в этом направлении.

Как сообщил Report исполнительный представитель по селу Агдам главы ИВ Товузского района Эльман Садыгов, в короткие сроки в селе были построены три дома и стойло для скота.

"Кроме того, в 12 домах, пострадавших при атаке, сделали капитальный ремонт. Возмещен нанесенный жителям села ущерб за 2 головы крупного, 5 голов мелкого рогатого скота".

Жительница села Зарнишан Гёзалова вспоминает, что во время боев вражеский снаряд упал на их дом, ее отец Азиз Азизов погиб: "Тогда был разрушен и наш дом. На его месте государство построило новый. Во время товузских боев мой отец был дома, а нас отправил в райцентр к деду. Инцидент произошел утром 14 июля".

Как сообщили Report в ИВ Товузского района, 12-17 июля 2020 года в результате провокаций, совершенных ВС Армении на территории Товузского района, наряду с селом Агдам жилые дома пострадали также в селах Вахидли, Дондар Гушчу, Алибейли, Юхары Ойсюзлю, Ашагы Ойсюзлю, Хаджалылы и Коханеби.

В Товузских боях героически погибли 12 военнослужащих Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намик Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, сержант Вугар Садыгов, солдат-сверхсрочник Эльшад Мамедов, солдат-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, солдат-сверхсрочник Назим Исмайлов и солдат Хайям Дашдемиров. Также во время вооруженной провокации, устроенной армянами, погиб 76-летний мирный житель Азиз Азизов.

Оператор: Эхтирам Джаби

Монтажер: Сабухи Мамедов