О нас
Report Georgia
Аудио новости

Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина

Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина Həftəsonları fəaliyyətinə icazə verilən sahələr
Внутренняя политика
191
19 ноября 2020 г. 17:12
Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина

Названы сферы, деятельность которых разрешена по субботам и воскресеньям в период продленного до 28 декабря 2020 года особого карантинного режима.

Как передает Report, об этом говорится в решении Кабинета министров.

Согласно решению, разрешена деятельность нижеприведенных сфер:

1. деятельность правоохранительных, судебных органов, органов, предусматривающих военную службу, и адвокатская деятельность;

2. работа других государственных органов (учреждений), осуществляющих непрерывную деятельность;

3. деятельность учреждений здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционные услуги;

4. коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, связь и телекоммуникация, бытовые отходы), мелиорация и водное хозяйство;

5. деятельность предприятий, осуществляющих бесперебойную деятельность, а также предприятий по производству, заготовке, снабжению, хранению и оптовой продаже продуктов питания;

6. деятельность аптек, продуктовых магазинов (кроме рынков и ярмарок), автозаправочных станций;

7. деятельность средств массовой информации;

8. охранные услуги.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Həftəsonları fəaliyyətinə icazə verilən sahələr

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
19 ноября 2020 г. 14:13
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
18 ноября 2020 г. 16:58
Обезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
ВидеоОбезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
18 ноября 2020 г. 15:32
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
17 ноября 2020 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi