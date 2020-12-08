Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина

Названы сферы, деятельность которых разрешена на территории страны в период особого карантинного режима.
Как передает Report, об этом говорится в решении Кабинета министров.
Согласно решению, разрешена деятельность нижеприведенных сфер:
1. Здравоохранение и социальное обслуживание:
1.1. научно-исследовательские и лабораторные услуги;
1.2. услуги в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях;
1.3. ветеринарные услуги;
1.4. производство медицинского оборудования, медикаментов и медицинских изделий;
1.5. социальные услуги;
1.6. услуги по уходу за лицами с психическими расстройствами, а также за нуждающимися в особом уходе.
2. Инфраструктура:
2.1. коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение электроэнергии);
2.2. производство и поставка электроэнергии;
2.3. водоснабжение и мелиорация;
2.4. телекоммуникационные услуги и услуги связи.
3. Транспорт и логистика:
3.1. перевозки грузов воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
3.2. железнодорожное, морское судоходство, портовое и автомобильное обслуживание;
3.3. логистические услуги;
3.4. услуги общественного транспорта и такси.
4. Основные производственные направления:
4.1. производство продукции оборонной промышленности;
4.2. деятельность машиностроительной промышленности;
4.3. производство нефтяного оборудования и установок;
4.4. производство пищевых продуктов и сырья для них, производство пищевых продуктов, поставка, хранение и оптовая продажа;
4.5. производство средств ежедневного ухода и гигиены;
4.6. производство химических продуктов;
4.7. производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
4.8. сельское хозяйство и сбор урожая;
4.9. добыча, переработка, хранение и реализация нефти и газа;
4.10. перекачка нефти и газа по трубопроводам;
4.11. деятельность в металлургической промышленности;
4.12. производство и ремонт строительной и бытовой техники;
4.13. инженерные и проектные услуги;
4.14. строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;
4.15. производство упаковочной продукции;
4.16. производство изделий из камня, металла и дерева;
4.17. производство и ремонт мебели;
4.18. разделка животных.
5. Розничные и оптовые продажи:
5.1. продуктовые магазины (супермаркеты, рынки);
5.2. аптеки;
5.3. автозаправочные станции;
5.4. Предоставление услуг доставки (или онлайн-продажи) на территории Азербайджанской Республики всеми торговыми объектами (кроме продуктовых магазинов и аптек);
5.5. Предоставление клиентам только услуг доставки (или онлайн-продажи) на объектах общественного питания, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах на территории Азербайджанской Республики.
6. Бытовые услуги:
6.1. сбор и утилизация бытовых отходов;
6.2. почтовые услуги;
6.3. химическая чистка;
6.4. уборка жилых помещений, за исключением квартир;
6.5. ремонт автомобилей;
6.6. автомойки;
6.7. приюты для животных;
7. Средства массовой информации.
8. Финансовые организации:
8.1. банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;
8.2. инвестиционные компании, фондовые биржи;
8.3. страховые организации;
8.4. организации, предоставляющие платежные услуги и клиринговые услуги.
9. Специальные виды услуг:
9.1. услуги доставки;
9.2. ремонт бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств;
9.3. дезинфекционные услуги.
10. Адвокатская деятельность.
11. Деятельность гостиниц.
12. Проведение официальных спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей, а также организация мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям.