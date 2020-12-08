Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина

Названы сферы, деятельность которых разрешена на территории страны в период особого карантинного режима.

Названы сферы, деятельность которых разрешена на территории страны в период особого карантинного режима.

Как передает Report, об этом говорится в решении Кабинета министров.

Согласно решению, разрешена деятельность нижеприведенных сфер:

1. Здравоохранение и социальное обслуживание:

1.1. научно-исследовательские и лабораторные услуги;

1.2. услуги в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях;

1.3. ветеринарные услуги;

1.4. производство медицинского оборудования, медикаментов и медицинских изделий;

1.5. социальные услуги;

1.6. услуги по уходу за лицами с психическими расстройствами, а также за нуждающимися в особом уходе.

2. Инфраструктура:

2.1. коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение электроэнергии);

2.2. производство и поставка электроэнергии;

2.3. водоснабжение и мелиорация;

2.4. телекоммуникационные услуги и услуги связи.

3. Транспорт и логистика:

3.1. перевозки грузов воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

3.2. железнодорожное, морское судоходство, портовое и автомобильное обслуживание;

3.3. логистические услуги;

3.4. услуги общественного транспорта и такси.

4. Основные производственные направления:

4.1. производство продукции оборонной промышленности;

4.2. деятельность машиностроительной промышленности;

4.3. производство нефтяного оборудования и установок;

4.4. производство пищевых продуктов и сырья для них, производство пищевых продуктов, поставка, хранение и оптовая продажа;

4.5. производство средств ежедневного ухода и гигиены;

4.6. производство химических продуктов;

4.7. производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

4.8. сельское хозяйство и сбор урожая;

4.9. добыча, переработка, хранение и реализация нефти и газа;

4.10. перекачка нефти и газа по трубопроводам;

4.11. деятельность в металлургической промышленности;

4.12. производство и ремонт строительной и бытовой техники;

4.13. инженерные и проектные услуги;

4.14. строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;

4.15. производство упаковочной продукции;

4.16. производство изделий из камня, металла и дерева;

4.17. производство и ремонт мебели;

4.18. разделка животных.

5. Розничные и оптовые продажи:

5.1. продуктовые магазины (супермаркеты, рынки);

5.2. аптеки;

5.3. автозаправочные станции;

5.4. Предоставление услуг доставки (или онлайн-продажи) на территории Азербайджанской Республики всеми торговыми объектами (кроме продуктовых магазинов и аптек);

5.5. Предоставление клиентам только услуг доставки (или онлайн-продажи) на объектах общественного питания, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах на территории Азербайджанской Республики.

6. Бытовые услуги:

6.1. сбор и утилизация бытовых отходов;

6.2. почтовые услуги;

6.3. химическая чистка;

6.4. уборка жилых помещений, за исключением квартир;

6.5. ремонт автомобилей;

6.6. автомойки;

6.7. приюты для животных;

7. Средства массовой информации.

8. Финансовые организации:

8.1. банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;

8.2. инвестиционные компании, фондовые биржи;

8.3. страховые организации;

8.4. организации, предоставляющие платежные услуги и клиринговые услуги.

9. Специальные виды услуг:

9.1. услуги доставки;

9.2. ремонт бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств;

9.3. дезинфекционные услуги.

10. Адвокатская деятельность.

11. Деятельность гостиниц.

12. Проведение официальных спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей, а также организация мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям.