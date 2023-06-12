Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре

Разработана новая концепция движения скутеров по территории Бакинского бульвара.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении администрации Приморского бульвара.
С целью обеспечения комфортного, эффективного проведения досуга с обеих сторон на территории бульвара разработана новая концепция движения скутеров.
В соответствии с новыми правилами ограничение скорости для скутеров, движущихся по территории национального парка, составляет максимум 17 км/ч, а прибрежная полоса полностью ограничена для движения скутеров. Недавно установленные дорожные знаки на других полосах движения, предназначенных для движения, помогут пользователям скутеров беспрепятственно передвигаться.
Администрация Приморского бульвара и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения комфортного и безопасного отдыха граждан на территории национального парка.