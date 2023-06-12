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Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре

Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре Разработана новая концепция движения скутеров по территории Бакинского бульвара.
Внутренняя политика
12 июня 2023 г. 13:34
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре

Разработана новая концепция движения скутеров по территории Бакинского бульвара.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении администрации Приморского бульвара.

С целью обеспечения комфортного, эффективного проведения досуга с обеих сторон на территории бульвара разработана новая концепция движения скутеров.

В соответствии с новыми правилами ограничение скорости для скутеров, движущихся по территории национального парка, составляет максимум 17 км/ч, а прибрежная полоса полностью ограничена для движения скутеров. Недавно установленные дорожные знаки на других полосах движения, предназначенных для движения, помогут пользователям скутеров беспрепятственно передвигаться.

Администрация Приморского бульвара и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения комфортного и безопасного отдыха граждан на территории национального парка.

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Версия на азербайджанском языке Bakı bulvarında skuterlərin hərəkəti üçün yeni konsepsiya hazırlanıb

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