Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб.
Об этом сообщили
Согласно информации, оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что руководство незаконным вооруженным формированием, тайно созданным из граждан Азербайджана под контролем иранских спецслужб путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей, было поручено скрывающимся в настоящее время в Иране Ибрагимбейли Тохиду Алим оглу, Асадову Ровшану Эльчин оглу, Мамедову Орхану Кямран оглу, Гаджиеву Эльшаду Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и другим, в отношении которых с 2018 года решением суда была избрана мера пресечения арест за аналогичные преступления и объявленным в международный розыск.
За прошедший период граждане Азербайджанской Республики, отобранные незаконным вооруженным формированием в основном из числа лиц, ранее судимых за различные преступления, а также лиц, считающих себя членами организации, именуемой ими "Движение мусульманского единства", через территорию третьих стран были переправлены в город Тегеран Ирана, где у них отобрали мобильные телефоны и паспорта, они были проинструктированы о секретности связей и требованиях конспирации, им были даны религиозные прозвища и они были доставлены в город Дамаск Сирии военно-грузовыми самолетами с поддельными документами. На территории Сирии они были привлечены к военным учениям, где обучались правилам применения разного огнестрельного оружия и тактике ведения боя, каждому человеку, принявшем участие в учениях, были выданы различные суммы денег с подписанием представленных квитанций.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий к следствию были привлечены 19 граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в военных учениях незаконных вооруженных формирований, были добыты и изъяты многочисленные улики о незаконном вооруженном формировании и организованных им военных учениях, завезенные в Азербайджан незаконным путем различные книги и видеоматериалы, пропагандирующие радикальное, религиозно-экстремистское отношение к идеям современного развития и светского государства, распространение которых в Азербайджане запрещено.
По уголовному делу ранее судимые Гусейнов Искандер Хани оглу, Ахвердиев Турал Сафар оглу, Шукюров Элтун Али оглу и другие были привлечены к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 (участие в не предусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группах) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.
В то же время были обнаружены материалы о различных задачах, данных членам формирования проживающим в настоящее время в Иране Рухуллой Ахундзаде и другими.
Асадов Орхан Фарман оглу, который был одним из тех, кто привлекал членов группы к военным учениям, был арестован при попытке совершения теракта на территории третьей страны.
В ходе расследования также возникли обоснованные подозрения в том, что Мамедов Фаган Садраддин оглу, привлеченный к упомянутым военным учениям, организовал раздачу участникам запланированных к проведению в некоторых районах страны акций футболок с религиозными лозунгами, которые были доставлены в Азербайджан на принадлежащем посольству Ирана в Азербайджане автомобиле.
Также стало известно, что представители указанных спецслужб шантажировали граждан Азербайджана, с которыми возникали противоречия в связи с оправданием первыми оккупационных действий армянских вооруженных формирований, видеозаписью военных учений с этими гражданами и другими методами пытались держать их под своим влиянием.
В настоящее время комплексные оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Служба государственной безопасности подчеркивает, что в отношении граждан Азербайджанской Республики, привлеченных к участию в каких-либо незаконных вооруженных формированиях, будут приняты самые строгие меры, они будут нести серьезную уголовную ответственность, предупреждает их о необходимости своевременного информирования органов безопасности страны о попадании под влияние иностранных спецслужб.