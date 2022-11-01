Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб

Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб.

Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб.

Об этом сообщили Report в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что руководство незаконным вооруженным формированием, тайно созданным из граждан Азербайджана под контролем иранских спецслужб путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей, было поручено скрывающимся в настоящее время в Иране Ибрагимбейли Тохиду Алим оглу, Асадову Ровшану Эльчин оглу, Мамедову Орхану Кямран оглу, Гаджиеву Эльшаду Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и другим, в отношении которых с 2018 года решением суда была избрана мера пресечения арест за аналогичные преступления и объявленным в международный розыск.

За прошедший период граждане Азербайджанской Республики, отобранные незаконным вооруженным формированием в основном из числа лиц, ранее судимых за различные преступления, а также лиц, считающих себя членами организации, именуемой ими "Движение мусульманского единства", через территорию третьих стран были переправлены в город Тегеран Ирана, где у них отобрали мобильные телефоны и паспорта, они были проинструктированы о секретности связей и требованиях конспирации, им были даны религиозные прозвища и они были доставлены в город Дамаск Сирии военно-грузовыми самолетами с поддельными документами. На территории Сирии они были привлечены к военным учениям, где обучались правилам применения разного огнестрельного оружия и тактике ведения боя, каждому человеку, принявшем участие в учениях, были выданы различные суммы денег с подписанием представленных квитанций.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий к следствию были привлечены 19 граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в военных учениях незаконных вооруженных формирований, были добыты и изъяты многочисленные улики о незаконном вооруженном формировании и организованных им военных учениях, завезенные в Азербайджан незаконным путем различные книги и видеоматериалы, пропагандирующие радикальное, религиозно-экстремистское отношение к идеям современного развития и светского государства, распространение которых в Азербайджане запрещено.

По уголовному делу ранее судимые Гусейнов Искандер Хани оглу, Ахвердиев Турал Сафар оглу, Шукюров Элтун Али оглу и другие были привлечены к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 (участие в не предусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группах) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В то же время были обнаружены материалы о различных задачах, данных членам формирования проживающим в настоящее время в Иране Рухуллой Ахундзаде и другими.

Асадов Орхан Фарман оглу, который был одним из тех, кто привлекал членов группы к военным учениям, был арестован при попытке совершения теракта на территории третьей страны.

В ходе расследования также возникли обоснованные подозрения в том, что Мамедов Фаган Садраддин оглу, привлеченный к упомянутым военным учениям, организовал раздачу участникам запланированных к проведению в некоторых районах страны акций футболок с религиозными лозунгами, которые были доставлены в Азербайджан на принадлежащем посольству Ирана в Азербайджане автомобиле.

Также стало известно, что представители указанных спецслужб шантажировали граждан Азербайджана, с которыми возникали противоречия в связи с оправданием первыми оккупационных действий армянских вооруженных формирований, видеозаписью военных учений с этими гражданами и другими методами пытались держать их под своим влиянием.

В настоящее время комплексные оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Служба государственной безопасности подчеркивает, что в отношении граждан Азербайджанской Республики, привлеченных к участию в каких-либо незаконных вооруженных формированиях, будут приняты самые строгие меры, они будут нести серьезную уголовную ответственность, предупреждает их о необходимости своевременного информирования органов безопасности страны о попадании под влияние иностранных спецслужб.