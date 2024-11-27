Размещение списков избирателей на информационных стендах завершится до 25 декабря

Размещение списков избирателей на информационных стендах в связи с предстоящими муниципальными выборами будет завершено до 25 декабря 2024 года.

Размещение списков избирателей на информационных стендах в связи с предстоящими муниципальными выборами будет завершено до 25 декабря 2024 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно календарному плану, подготовка и представление избирательным комиссиям открепительных удостоверений избирателей завершится до 15 декабря.

Выдача открепительных удостоверений избирателям окружными избирательными комиссиями будет осуществляться до 4 января 2025 года.