Рази Нуруллаев проголосовал на выборах президента Азербайджана

Кандидат от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Кандидат от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №12 Бинагадинского первого избирательного округа №8.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.