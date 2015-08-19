​Рази Нуруллаев призвал всех фронтовиков объединится в созданной им ПНФА

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Бывший заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рази Нуруллаев объявил о создании новой ПНФА.

Как сообщает Report, по словам Р.Нуруллаева, исключенные из возглавляемой Али Керимли ПНФА члены партии будут вести борьбу с позиций морали.

Р.Нуруллаев отметил, что целью подобного шага является восстановление внутренней демократии в Партии народного фронта Азербайджана: "Недовольные управлением и выражающие протест насильно отстраняются от партии. Объявленная нами Партия народного фронта Азербайджана не будет обращаться в министерство юстиции для регистрации, так как мы считаем, что это противоречит интересам всей оппозиции. Пусть все фронтовики объединятся против проводимой политики в нашей Партии народного фронта Азербайджана".

Бывший глава оргкомитета ПНФА Рафиг Дашдамирли также заявил о своей отставке из возглавляемой Али Керимли партии и продолжении деятельности в партии Р.Нуруллаева.



