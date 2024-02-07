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Рази Нуруллаев: Избранный президент оправдает ожидания азербайджанского народа

Рази Нуруллаев: Избранный президент оправдает ожидания азербайджанского народа Кандидат в президенты Рази Нуруллаев поздравил азербайджанский народ с первыми выборами, которые проходят на всей территории суверенного Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 12:56
Рази Нуруллаев: Избранный президент оправдает ожидания азербайджанского народа

Кандидат в президенты Рази Нуруллаев поздравил азербайджанский народ с первыми выборами, которые проходят на всей территории суверенного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Нуруллаев сказал журналистам после голосования на избирательном участке.

Политик выразил уверенность в том, что избранный президент оправдает ожидания азербайджанского народа.

"Уверен, что Азербайджан после выборов станет еще сильнее. Азербайджан оставит позади все существующие проблемы", - сказал Нуруллаев.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Razi Nurullayev: “Seçilən prezident Azərbaycan xalqının gözləntisini doğruldacaq”

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