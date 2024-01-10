​​​​​​​Рауф Зейни: Гражданское общество внесет свой вклад в работу COP29 и президентские выборы

Гражданское общество внесет свой вклад в проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и внеочередные президентские выборы.

Гражданское общество внесет свой вклад в проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и внеочередные президентские выборы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО) Рауф Зейни заявил журналистам на общереспубликанском форуме организации.

По его словам, в общереспубликанском форуме принимают участие руководители более 300 НПО: "В ходе него будут затронуты различные темы, в том числе роль гражданского общества в текущих процессах. По итогам форума будет принято заявление".

Р. Зейни призвал граждан принять активное участие в предстоящих президентских выборах.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.