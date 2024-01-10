О нас

​​​​​​​Рауф Зейни: Гражданское общество внесет свой вклад в работу COP29 и президентские выборы

​​​​​​​Рауф Зейни: Гражданское общество внесет свой вклад в работу COP29 и президентские выборы Гражданское общество внесет свой вклад в проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и внеочередные президентские выборы.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 11:44
​​​​​​​Рауф Зейни: Гражданское общество внесет свой вклад в работу COP29 и президентские выборы

Гражданское общество внесет свой вклад в проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и внеочередные президентские выборы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО) Рауф Зейни заявил журналистам на общереспубликанском форуме организации.

По его словам, в общереспубликанском форуме принимают участие руководители более 300 НПО: "В ходе него будут затронуты различные темы, в том числе роль гражданского общества в текущих процессах. По итогам форума будет принято заявление".

Р. Зейни призвал граждан принять активное участие в предстоящих президентских выборах.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rauf Zeyni: "Vətəndaş cəmiyyəti COP29 və Prezident seçkilərinə öz töhfəsini verəcək"

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi