Рауф Нагиев провел очередную встречу с избирателями - ФОТО

Состоялась очередная встреча выдвинутого от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) от первого Ясамальского избирательного округа №15 для участия в выборах в Милли Меджлис Рауфа Нариман оглы Нагиева с избирателями.

Как передает Report, встреча с избирателями прошла на территории т.н "Ганлы гёль" в Ясамальском районе.

Во время встречи Рауф Нагиев рассказал о себе и своей избирательной платформе.

Затем кандидат от партии "Ени Азербайджан" подчеркнул заботу и внимание государства к молодежи, а также о реформах, проведенных президентом Ильхамом Алиевым.

По его словам, сегодня благодаря проведенным реформам президентом Азербайджана, председателем партии "Ени Азербайджан" Ильхамом Алиевым, наша страна вступила в новый этап развития.

Кандидат отметил, что в результате успешных проектов и реформ, была проделана большая работа и в Ясамальском районе.

Затем Р.Нагиев призвал избирателей принять активное участие в парламентских выборах 9 февраля.