​Рассмотрены жалобы, поступившие в ЦИК

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, сначала были утверждены протоколы заседания ЦИК от 27 декабря. Затем были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК в связи с прошедшими 23 декабря выборами в муниципалитеты. На заседании принято решение направить для рассмотрения в соответствующие окружные избирательные комиссии жалобы, поступившие по поводу нарушений в 23, 24, 25 избирательных участках Имишлинского избирательного округа №79, 1, 2, 3 избирательных участках Ленкорано-Астаринского избирательного округа №76, в 24, 25 избирательных участках Джалилабад-Билясувар-Масаллинского избирательного округа №69, в Масаллинском городском избирательном округе №70 по муниципалитету Чахырлы. А жалобы, поступившие из Гахского избирательного округа №112, Хазарского избирательного округа №14 и Самух-Шамкирского избирательного округа №102, рассмотрены экспертной группой ЦИК и принято решение о безосновательности данных жалоб. В результате голосования ЦИК принял решение об отклонении этих жалоб.

В конце заседания рассмотрены текущие вопросы.