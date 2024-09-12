Расследовано заявление о нарушениях на избирательных участках 33-го округа

16:20

ЦИК Азербайджана расследовал заявление о нарушениях на некоторых избирательных участках 33-го Хатаинского первого округа, имевших место на парламентских выборах 1 сентября.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кандидат в депутаты от этого округа Натиг Джафаров заявил о нарушениях на участках №10, 11, 18, 20, 21 23, 32 и 38 и предоставил 10 видематериалов.

Расследование показало, что факты нарушений, о которых говорил кандидат, не подтвердились.