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Расследовано заявление о нарушениях на избирательных участках 33-го округа 

Расследовано заявление о нарушениях на избирательных участках 33-го округа  16:20
Внутренняя политика
12 сентября 2024 г. 16:53
Расследовано заявление о нарушениях на избирательных участках 33-го округа 

ЦИК Азербайджана расследовал заявление о нарушениях на некоторых избирательных участках 33-го Хатаинского первого округа, имевших место на парламентских выборах 1 сентября.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кандидат в депутаты от этого округа Натиг Джафаров заявил о нарушениях на участках №10, 11, 18, 20, 21 23, 32 и 38 и предоставил 10 видематериалов.

Расследование показало, что факты нарушений, о которых говорил кандидат, не подтвердились.

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Версия на азербайджанском языке Parlament seçkilərində 33 saylı Seçki Dairəsinin bəzi məntəqələrində pozuntularla bağlı iddia araşdırılıb

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