Расширяются полномочия комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних

В Азербайджане меняются названия действующих комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

В Азербайджане меняются названия действующих комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Семейный кодекс и закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних".

Согласно предложению, комиссии планируется переименовать в "Комиссии по защите прав детей".

Согласно изменениям, комиссии по защите прав детей получат полномочия проводить мониторинг организации воспитательной работы в образовательных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях, где трудятся несовершеннолетние, независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы.