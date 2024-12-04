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Расширяются полномочия комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних

Расширяются полномочия комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних В Азербайджане меняются названия действующих комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 17:55
Расширяются полномочия комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних

В Азербайджане меняются названия действующих комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Семейный кодекс и закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних".

Согласно предложению, комиссии планируется переименовать в "Комиссии по защите прав детей".

Согласно изменениям, комиссии по защите прав детей получат полномочия проводить мониторинг организации воспитательной работы в образовательных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях, где трудятся несовершеннолетние, независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы.

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Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyaların səlahiyyətləri genişləndirilir

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