Расширены полномочия Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении Закона № 1081-IVQD от 17 октября 2014 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О грантах". Как сообщает Report, согласно указу, предоставление грантов государственными органами неправительственным организациям будет осуществляться при согласовании с Советом государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) при Президенте Азербайджанской республики.

Данным указом кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения в связи с согласованием законов Азербайджанской республики и актов президента Азербайджанской республики к закону "О внесении изменений в Закон Азербайджанской республики "О грантах", и представить президенту Азербайджанской республики.