Расширена деятельность отдела по общественно-политическим вопросам АП, Вюсал Гулиев назначен руководителем сектора

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в составе отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента создан сектор по организации общественно-политической работы.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основным направлением деятельности сектора будет координация вопросов, связанных с организацией общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти.

Заведующий сектора по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев назначен руководителем нового сектора.