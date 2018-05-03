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    Расширена деятельность отдела по общественно-политическим вопросам АП, Вюсал Гулиев назначен руководителем сектора

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в составе отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента создан сектор по организации общественно-политической работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основным направлением деятельности сектора будет координация вопросов, связанных с организацией общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти.

    Заведующий сектора по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев назначен руководителем нового сектора.

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