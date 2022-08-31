О нас

Расширен список профессий, в которых не разрешается работать лицам с вирусом иммунодефицита 

Расширен список профессий, в которых не разрешается работать лицам с вирусом иммунодефицита  Расширен перечень видов профессий и должностей, на которые не допускаются к работе лица с вирусом иммунодефицита человека.
Внутренняя политика
31 августа 2022 г. 17:40
Расширен список профессий, в которых не разрешается работать лицам с вирусом иммунодефицита 

Расширен перечень видов профессий и должностей, на которые не допускаются к работе лица с вирусом иммунодефицита.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В пункт 2.4 списка видов профессий и должностей, на которых лицам с вирусом иммунодефицита не разрешается работать, после слов “внешняя разведка” были добавлены слова “безопасность президента Азербайджанской Республики, специальная связь и информационная безопасность, охрана стратегических объектов”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İmmunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan şəxslərin işləməsinə yol verilməyən peşə növlərinin siyahısı genişləndirilib

Экслюзивные новости

Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi