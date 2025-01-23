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Расширен список сведений, относящихся к государственной тайне

Расширен список сведений, относящихся к государственной тайне Внесены поправки в "Список сведений, относящихся к государственной тайне".
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 19:42
Расширен список сведений, относящихся к государственной тайне

Внесены поправки в "Список сведений, относящихся к государственной тайне".

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно поправкам, наряду с объемами производства и мощностями производства вооружения, военной техники и другой военной продукции, их поставка также включена в перечень сведений, составляющих государственную тайну.

Кроме того, к государственной тайне относятся сведения о разработке, производстве, экспорте, продаже предприятиями (производителями) вооружения, военной техники и другой военной продукции, а также об организации их производства, экспорта, продажи, включая информацию о кооперации этих предприятий (производителей) и их финансовая отчетность.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların siyahısı genişləndirilib

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