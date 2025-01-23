Расширен список сведений, относящихся к государственной тайне

Внесены поправки в "Список сведений, относящихся к государственной тайне".

Внесены поправки в "Список сведений, относящихся к государственной тайне".

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно поправкам, наряду с объемами производства и мощностями производства вооружения, военной техники и другой военной продукции, их поставка также включена в перечень сведений, составляющих государственную тайну.

Кроме того, к государственной тайне относятся сведения о разработке, производстве, экспорте, продаже предприятиями (производителями) вооружения, военной техники и другой военной продукции, а также об организации их производства, экспорта, продажи, включая информацию о кооперации этих предприятий (производителей) и их финансовая отчетность.