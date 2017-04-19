Расширен список наркотических веществ, оборот которых в Азербайджане запрещен

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Расширен список наркотических и психотропных веществ, оборот которых в Азербайджане запрещен.

Как сообщает Report, вносятся изменения в "Списки наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджана запрещен, ограничен и находится под контролем, а также прекурсоров, для импорта, экспорта, транзитной транспортировки и производства которых на территории Азербайджана требуется лицензия".

В список наркотических веществ, оборот которых запрещен, добавлены лекарственные препараты MT-45 (IC-6) и Ацетилфентанил.

В список психотропных веществ, оборот которых запрещен, добавлены лекарственные препараты альфа-пирролидиновалерофенон (a-PVP), Метоксетамин (MXE), пара-метоксиметиламфетамин (PMMA) и пара-метил-4-метиламинорекс (4,4-DMAR)

В список психотропных веществ, оборот которых под наблюдением в Азербайджане, добавлен лекарственный препарат "Феназепан".

Изменения предложены в связи с внесением в список контроля над наркотиками 2 наркотических и 4 психотропных веществ на основе решения заседания сессии комиссии по контролю над наркотиками ООН, проведенного в марте 2016 года.

Проект изменений рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.