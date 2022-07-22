О нас

Расширен состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Расширен состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в указ "О создании и обеспечении деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.
Внутренняя политика
22 июля 2022 г. 12:52
Расширен состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в указ "О создании и обеспечении деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.

Как сообщает Report, согласно новому указу главы государства, число членов Наблюдательного совета структуры увеличено с 3 до 10 человек.

Президент также внес поправки в распоряжение "О назначении членов Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.

Согласно новому распоряжению, состав Наблюдательного совета утвержден в следующем порядке:

Председатель Наблюдательного совета

Премьер-министр

Члены Наблюдательного совета

Помощник президента – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития

Помощник президента – завотделом по экономической политике и промышленным вопросам

Помощник первого вице-президента

Помощник первого вице-президента

Министр экономики

Министр финансов

Министр труда и социальной защиты населения

Председатель Центрального банка Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Müşahidə Şurasının tərkibi genişləndirilib

Самое читаемое

Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
15 июля 2022 г. 15:42
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
16 июля 2022 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi