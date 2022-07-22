Расширен состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в указ "О создании и обеспечении деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.
Как сообщает Report, согласно новому указу главы государства, число членов Наблюдательного совета структуры увеличено с 3 до 10 человек.
Президент также внес поправки в распоряжение "О назначении членов Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.
Согласно новому распоряжению, состав Наблюдательного совета утвержден в следующем порядке:
Председатель Наблюдательного совета
Премьер-министр
Члены Наблюдательного совета
Помощник президента – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития
Помощник президента – завотделом по экономической политике и промышленным вопросам
Помощник первого вице-президента
Помощник первого вице-президента
Министр экономики
Министр финансов
Министр труда и социальной защиты населения
Председатель Центрального банка Азербайджана
Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда.