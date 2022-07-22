Расширен состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в указ "О создании и обеспечении деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в указ "О создании и обеспечении деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.

Как сообщает Report, согласно новому указу главы государства, число членов Наблюдательного совета структуры увеличено с 3 до 10 человек.

Президент также внес поправки в распоряжение "О назначении членов Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций" от 20 апреля 2016 года.

Согласно новому распоряжению, состав Наблюдательного совета утвержден в следующем порядке:

Председатель Наблюдательного совета

Премьер-министр

Члены Наблюдательного совета

Помощник президента – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития

Помощник президента – завотделом по экономической политике и промышленным вопросам

Помощник первого вице-президента

Помощник первого вице-президента

Министр экономики

Министр финансов

Министр труда и социальной защиты населения

Председатель Центрального банка Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда.