Расширен штат и автопарк Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести

Расширен штат и автопарк Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести

Расширен штат и автопарк Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести

https://images.report.az/photo/70629d6f-53a6-366e-9a02-d779711b8ffe.jpg https://images.report.az/photo/70629d6f-53a6-366e-9a02-d779711b8ffe.jpg

Значительно увеличены штатная численность и количество служебных автотранспортных средств Рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан. Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно документу, отныне в распоряжении Рабочей группы Государственной комиссии будет находиться 5 служебных автотранспортных средств вместо прежнего одного. Кроме того, существенно расширен штат сотрудников Рабочей группы. Теперь в ней будут работать 6 главных консультантов (ранее было 2) и 7 старших консультантов (ранее - 4). Подпишитесь на наш Telegram канал