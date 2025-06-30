Расширен штат и автопарк Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести

Значительно увеличены штатная численность и количество служебных автотранспортных средств Рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.
Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, отныне в распоряжении Рабочей группы Государственной комиссии будет находиться 5 служебных автотранспортных средств вместо прежнего одного.
Кроме того, существенно расширен штат сотрудников Рабочей группы. Теперь в ней будут работать 6 главных консультантов (ранее было 2) и 7 старших консультантов (ранее - 4).