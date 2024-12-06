Расширен перечень технических средств, используемых в оперативной деятельности для получения негласной информации

12:10

Расширен перечень технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Постановлением в указанный перечень добавлены пункты 17-24.

Расширенный список технических средств, используемых в оперативно-розыскной деятельности, включает: многоканальные регистраторы для записи психофизических реакций человека; многофункциональные устройства для обнаружения передаваемой информации и скрытых технических средств, включая радиооборудование для определения местоположения и контроля радиовещательных устройств; технические средства для передачи, обработки, усиления и изменения акустической информации на расстоянии; малогабаритные устройства (размером менее 50×50×50 мм) для усиления, обработки, записи, хранения и воспроизведения видео- и аудиоинформации; устройства для передачи изображения с использованием оптического или оптико-электронного преобразования; радиооборудование для приема и передачи, работающее вне диапазонов радиовещательных частот; средства и программное обеспечение для многоканальной (от двух и более линий) записи телефонных разговоров; скрытные переносные радиопеленгационные и радионавигационные устройства, используемые для контроля и поиска в радиоэфире.