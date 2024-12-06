О нас

Расширен перечень технических средств, используемых в оперативной деятельности для получения негласной информации

Расширен перечень технических средств, используемых в оперативной деятельности для получения негласной информации 12:10
Внутренняя политика
6 декабря 2024 г. 12:45
Расширен перечень технических средств, используемых в оперативной деятельности для получения негласной информации

Расширен перечень технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Постановлением в указанный перечень добавлены пункты 17-24.

Расширенный список технических средств, используемых в оперативно-розыскной деятельности, включает: многоканальные регистраторы для записи психофизических реакций человека; многофункциональные устройства для обнаружения передаваемой информации и скрытых технических средств, включая радиооборудование для определения местоположения и контроля радиовещательных устройств; технические средства для передачи, обработки, усиления и изменения акустической информации на расстоянии; малогабаритные устройства (размером менее 50×50×50 мм) для усиления, обработки, записи, хранения и воспроизведения видео- и аудиоинформации; устройства для передачи изображения с использованием оптического или оптико-электронного преобразования; радиооборудование для приема и передачи, работающее вне диапазонов радиовещательных частот; средства и программное обеспечение для многоканальной (от двух и более линий) записи телефонных разговоров; скрытные переносные радиопеленгационные и радионавигационные устройства, используемые для контроля и поиска в радиоэфире.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli informasiya almaq üçün texniki vasitələrin siyahısı genişlənib

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане наблюдаются осадки
В Азербайджане наблюдаются осадки
2 декабря 2024 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi