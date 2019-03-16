Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании будет исполнено в течение 24 часов

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" будет исполнено в течение 24 часов.

Как передаёт Report, помилованные лица будут выпущены на свободу в вышеуказанный срок.

В распоряжении отмечается, что рассмотрены направленные Президенту Азербайджанской Республики обращения ряда осуждённых лиц, членов их семей, уполномоченного по правам человека, организаций по защите прав человека о помиловании, учтены личность, состояние здоровья, семейное положение осуждённых лиц, их поведение в период отбывания наказания, взяты за основу принципы гуманизма.

Напомним, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек. Из них, 399 человек освобождены от неотбытой части наказания.