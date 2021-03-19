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Распоряжение президента Азербайджана о помиловании исполнено в тюрьме №6

Распоряжение президента Азербайджана о помиловании исполнено в тюрьме №6 С утра 19 марта началось исполнение распоряжения президента о помиловании
Внутренняя политика
19 марта 2021 г. 10:57
Распоряжение президента Азербайджана о помиловании исполнено в тюрьме №6
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Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было исполнено в учреждении по отбыванию наказания № 6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает сообщает Report, 26 заключенным были представлены справки из учреждения № 6, и они были освобождены.

Неотбытая часть наказания еще 14 человек была сокращена наполовину.

Помилованные лица поблагодарили главу государства.

Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом 18 марта, коснулось в общей сложности 625 заключенных. С утра 19 марта началось исполнение распоряжения президента о помиловании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏfv sərəncamı 6 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində icra olunub 

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