Распоряжение президента Азербайджана о помиловании исполнено в тюрьме №6

С утра 19 марта началось исполнение распоряжения президента о помиловании

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было исполнено в учреждении по отбыванию наказания № 6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает сообщает Report, 26 заключенным были представлены справки из учреждения № 6, и они были освобождены.

Неотбытая часть наказания еще 14 человек была сокращена наполовину.

Помилованные лица поблагодарили главу государства.

Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом 18 марта, коснулось в общей сложности 625 заключенных. С утра 19 марта началось исполнение распоряжения президента о помиловании.